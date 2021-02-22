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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Трефилов: «Женской сборной России по гандболу нужно готовиться к Олимпиаде с нуля»

16:26

Вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов сообщил, что женская сборная России по гандболу будет готовиться к Играм в Токио с нуля.

8 февраля стало известно, что ФГР назначил Алексея Алексеева новым главным тренером команды вместо испанского специалиста Амброса Мартина. Трефилов работает в сборной тренером-консультантом.

«Вы должны понять сегодняшнее положение. Мы будем начинать с нуля. Некоторые улыбаются, здорово, мы находимся в мире на «надцатом» месте, это к первому месту надо приделать табуреточку. Я очень прошу отнестись нормально: приехали на сбор, работаем», — цитирует Трефилова ТАСС.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10760571

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