Трефилов: «Женской сборной России по гандболу нужно готовиться к Олимпиаде с нуля»
16:26
Вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов сообщил, что женская сборная России по гандболу будет готовиться к Играм в Токио с нуля.
8 февраля стало известно, что ФГР назначил Алексея Алексеева новым главным тренером команды вместо испанского специалиста Амброса Мартина. Трефилов работает в сборной тренером-консультантом.
«Вы должны понять сегодняшнее положение. Мы будем начинать с нуля. Некоторые улыбаются, здорово, мы находимся в мире на «надцатом» месте, это к первому месту надо приделать табуреточку. Я очень прошу отнестись нормально: приехали на сбор, работаем», — цитирует Трефилова ТАСС.
Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа.
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