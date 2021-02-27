Япония может разрешить участникам Олимпиады въезд в страну с конца марта

Правительство Японии рассматривает возможность разрешить иностранным спортсменам въезд в страну на время Олимпиады после снятия режима чрезвычайной ситуации, сообщает Nikkei.

По информации источника, некоторые спортсмены могут получить разрешение на въезд в Японию в конце марта, поскольку в начале апреля начнется часть отборочных соревнований. Для того, чтобы спортсмены сразу смогли приступить к тренировкам, власти страны не будут требовать от них прохождения двухнедельного карантина, при этом им будет запрещено покидать территорию спортивных баз и место проживания. Кроме того, спортсменам нельзя будет пользоваться общественным транспортом. На их смартфоны установят специальные приложения для контроля за состоянием здоровья.

В настоящее время в Японию могут въехать только граждане страны, а также иностранцы, постоянно проживающие в стране и имеющие долгосрочные визы. При пересечении границы они должны иметь при себе документ о наличии отрицательного теста на коронавирус, сданного в течение 72 часов перед прибытием. После этого необходимо сдать еще один тест на вирус в аэропорту и пройти 14-дневный период самоизоляции.