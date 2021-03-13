Мацуев прокомментировал запрет на использование «Катюши» в качестве гимна России на ОИ

Народный артист РФ Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение запретить использование «Катюши» вместо гимна РФ на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

«Трудно найти вариант лучше, чем классическая музыка. Это то, с чем все ассоциируют Россию. Тот же первый концерт Чайковского, который, по-моему, был недавно исполнен у конькобежцев. Но, насколько я знаю, в исполняемой композиции не должно быть ассоциаций с Россией. Композиторы, которые сочиняли эти произведения, не должны были находиться на территории России, даже эмигранты. Теперь какие-то комментарии совершенно бессмысленны, потому что кроме Олимпийского гимна ничего не подходит. Если есть такие условия, то и выбирать нечего», — сказал Мацуев «СЭ».

Ранее, в январе, использовать «Катюшу» вместо государственного гимна предложила комиссия спортсменов ОКР, председателем которой является олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая. Запрет на гимн является частью санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) на Россию.

(Владимир Пушкарев)