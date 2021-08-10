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Голливудская актриса Галь Гадот поблагодарила израильских спортсменов за удачное выступление на Олимпиаде-2020

10:32
Галь Гадот. Фото Instagram
Галь Гадот. Фото Instagram
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Голливудская актриса и «Мисс Израиль-2004» Галь Гадот поделилась впечатлениями от выступления израильской команды на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Просмотр Олимпийских игр возвращает меня в детство. Каждые четыре года у моей мамы весь день был включен телевизор. Мы делали ставку на то, кто выиграет, следили за ними от полуфинала до финала. Сейчас у себя дома я пытаюсь найти способ испытать то же самое со своими девочками.

Мы смотрели Олимпийские игры и были поражены всеми этими невероятными спортсменами. Некоторые побили рекорды, некоторые сломали барьеры, некоторые разбили наши сердца, но все показали нам неоспоримую силу человеческого тела и души, а также важность решимости и упорного труда. Вы все в нашей книге победителей. Спасибо за вдохновение», — написала Гадот в Instagram.

Олимпиада-2020 прошла в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная Израиля завоевала две золотые и две бронзовые медали, в том числе золото в личном многоборье художественной гимнастики, где Линой Аршам победила Дину Аверину.

Галь Гадот известна по фильмам «Чудо-женщина», «Лига справедливости», «Шпионы по соседству» и «Форсаж».

 

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Сергей Разин все материалы автора

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