Главный врач российской команды рассказал про допинг-контроль спортсменов на Олимпиаде-2020
09:27
Главный врач российской команды на Олимпиаде-2020 Андрей Жолинский рассказал о том, как спортсмены проходили допинг-контроль.
«Внимание к нашей команде на данных Олимпийских играх остается беспрецедентно высоким, все мероприятия в отношении наших атлетов проводятся, скажем так, со скрупулезной тщательностью», — приводит слова Жолинского РИА Новости.
Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Сборная России завоевала на Играх в Токио 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
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