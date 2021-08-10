Главный врач российской команды рассказал про допинг-контроль спортсменов на Олимпиаде-2020

Главный врач российской команды на Олимпиаде-2020 Андрей Жолинский рассказал о том, как спортсмены проходили допинг-контроль.

«Внимание к нашей команде на данных Олимпийских играх остается беспрецедентно высоким, все мероприятия в отношении наших атлетов проводятся, скажем так, со скрупулезной тщательностью», — приводит слова Жолинского РИА Новости.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Сборная России завоевала на Играх в Токио 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.