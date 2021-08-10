Патриарх Кирилл оценил выступление сборной России на Олимпиаде в Токио

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что российские спортсмены достойно представили страну на Олимпийских играх в Токио. Также он указал на политические обстоятельства, в которых оказались российские спортсмены.

«Приветствуя вас по возвращении домой после выступления на Олимпийских играх в Токио, сердечно поздравляю с замечательными результатами, — говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви. — Вы достойно представили нашу страну на этих международных соревнованиях и, несмотря на непростую обстановку, в которой проходили состязания, героически боролись за победу, явили несгибаемую волю, настоящую солидарность и взаимную поддержку, показывая всему миру, что в основе российского спорта лежит прежде всего стремление в честной борьбе достигать максимальных результатов».

«Спорт, к сожалению, не всегда отделен от политики, и мы могли в этом убедиться, наблюдая за ходом соревнований. Но никакие политические препоны не смогли умалить ваших результатов, которые очевидны профессионалам и всем честным людям, не говоря уже о миллионах наших соотечественников, которые с надеждой переживали за вас в течение всего этого времени», — добавил глава Русской церкви. — Разделяя с вами радость побед, желаю всем вам новых высоких достижений на спортивном поприще и призываю на вас Божие благословение".

Напомним, что медальный зачет Игр-2020 выиграла сборная США, у которой 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), замкнула тройку Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды).