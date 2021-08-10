Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Патриарх Кирилл оценил выступление сборной России на Олимпиаде в Токио

10:35
Теги:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что российские спортсмены достойно представили страну на Олимпийских играх в Токио. Также он указал на политические обстоятельства, в которых оказались российские спортсмены.

«Приветствуя вас по возвращении домой после выступления на Олимпийских играх в Токио, сердечно поздравляю с замечательными результатами, — говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви. — Вы достойно представили нашу страну на этих международных соревнованиях и, несмотря на непростую обстановку, в которой проходили состязания, героически боролись за победу, явили несгибаемую волю, настоящую солидарность и взаимную поддержку, показывая всему миру, что в основе российского спорта лежит прежде всего стремление в честной борьбе достигать максимальных результатов».

«Спорт, к сожалению, не всегда отделен от политики, и мы могли в этом убедиться, наблюдая за ходом соревнований. Но никакие политические препоны не смогли умалить ваших результатов, которые очевидны профессионалам и всем честным людям, не говоря уже о миллионах наших соотечественников, которые с надеждой переживали за вас в течение всего этого времени», — добавил глава Русской церкви. — Разделяя с вами радость побед, желаю всем вам новых высоких достижений на спортивном поприще и призываю на вас Божие благословение".

Напомним, что медальный зачет Игр-2020 выиграла сборная США, у которой 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), замкнула тройку Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Хочу выяснить, действительно ли она женщина». Странная атлетка из Намибии снова в центре скандала
Украинская судья объяснила, почему сестры Аверины проиграли в финале Олимпиады
«Зенит» — «Краснодар»: арбитр Матюнин обратился в судейский комитет РФС с просьбой объяснить, как должен работать ВАР
Вилла, на которой лечился Михаэль Шумахер, выставлена на продажу. Что происходит?
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
3
Офсайд