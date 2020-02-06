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Допинг

Глава РУСАДА Ганус заявил Washington Post, что в России ему угрожали убийством

6 февраля 2020, 23:23
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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в интервью Washington Post заявил, что в России ему угрожали. Он отметил, что имели место угрозы убийством.

— Мы ломаем многолетний лед толерантности к допингу, — сказал Ганус. — Мы расчищаем дорогу для чистых атлетов. Мы работаем под огнем с разных сторон. Я получал угрозы убийства, и я обеспокоен этим. Когда кто-то пытался надавить на меня, я говорил: «Я работаю на национальные интересы. А на какие интересы работаете вы. Я понимаю, что вызываю на себя много негатива. Мне звонили, когда я был в Колорадо-Спрингс, мне звонили и спрашивали, хочу ли я возвращаться в Россию. А почему я должен даже думать об этом? Правда на моей стороне. Патриотизм — это не преданность чиновникам или президенту. Патриотизм — это преданность стране.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

После вынесения вердикта российская сторона приняла решение оспорить его в CAS.

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