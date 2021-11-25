Глава ОКР поблагодарил журналистов за освещение Олимпиады-2020 в Токио

Президент ОКР Станислав Поздняков подчеркнул, что вклад журналистов в развитие олимпийского движения и пропаганду олимпийских ценностей трудно переоценить.

«От Олимпийского комитета России и от себя лично приветствую организаторов, участников и гостей торжественной церемонии чествования победителей и лауреатов одиннадцатого всероссийского фестиваля конкурса «Энергия побед».

Популярность спорта в целом и его главных действующих лиц — спортсменов зависит от работы СМИ. Ни одно значимое соревнование сегодня невозможно представить без журналистов, которые оперативно и подробно рассказывают о спортивных событиях и их героях по всему мирру миллионом людей. Ваш вклад в развитие олимпийского движения и пропаганду олимпийских ценностей трудно переоценить.

Спортивная журналистика — не только творчество, но и огромная ответственность перед аудиторией, перед которой вы работаете. От объективности и профессионализма СМИ в немалой степени зависит восприятие побед и поражений. Они тоже часть спорта. А главное самих спортсменов в глазах болельщиков.

Главным событием уходящего года, безусловно, стали Олимпийские игры в Токио. В Японии хорошо выполнили свою работу не только наши спортсмены, завоевавшие 71 медаль.

Хочу поблагодарить всех журналистов, освещавших эти события, за объективные репортажи, эффектные видеосюжеты и эмоциональные интервью. Ежедневно мы предоставляли любителям спорта полную информацию о происходящем. Даже не смотря на все ограничения, в которых вам пришлось работать.

Вместе с тем хочу поблагодарить абсолютно всех представителей медиасообщества, кто в этом году освещал спортивную тематику, за ваш труд, профессионализм, уважение к спортсменам и тренерам, представляющим нашу родину. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых творческих удач», — зачитала письмо Позднякова мастер спорта по фигурному катанию, ведущая Эмма Гаджиева на награждении фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед».