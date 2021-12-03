Затраты на Олимпиаду в Токио оказались на 1,3 миллиарда долларов ниже

Общие расходы на проведение Олимпиады и Паралимпиады в Токио оказались на 150 миллиардов иен (1,3 миллиарда долларов) ниже, чем ожидалось, информирует газета Yomiuri. Как отмечается, это стало следствием сокращения затрат на персонал, так как соревнования проводились без зрителей. Кроме того, сократились расходы на меры против жары — также из-за отсутствия болельщиков.

Подобная экономия компенсировала потерю дохода от продажи билетов. Было реализовано 10 миллионов билетов на сумму 90 миллиардов иен (795 миллионов долларов). Эти деньги пришлось вернуть зрителям, так как стало известно, что Олимпиада пройдет без зрителей.

Стоит добавить, что бюджет Олимпиады в Токио из-за пандемии увеличился. Изначально он составлял 1,35 триллиона иен (11,9 миллиарда долларов). Однако из-за отсрочки соревнований и принятых мер против коронавируса бюджет был увеличен до 1,64 триллиона иен (14,4 миллиарда долларов).

Напомним, Олимпиада в Токио прошла с 23 июля по 8 августа. Подавляющее большинство мероприятий проводилось без зрителей из-за пандемии.