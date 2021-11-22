Станислав Поздняков подчеркнул важность работы комиссии спортсменов ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что комиссия спортсменов ОКР во главе с Софьей Великой приложила максимум усилий, чтобы наша сборная могла выступить на Олимпийских играх в Токио в полном составе.

«В течение двух последних лет представители комиссии предметно общались с представителями всех крупнейших международных спортивных организаций, включая Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство, — подчеркнул Поздняков на расширенном заседаним комиссии спортсменов ОКР. — В рамках дискуссий поднимался вопрос о незыблемости прав чистых российских спортсменов в контексте санкций и ограничений, наложенных спортивным арбитражом по делу ВАДА против РУСАДА.

Знаю, что те усилия, которые прилагали председатель комиссии спортсменов ОКР Софья Великая, Елена Исинбаева (наш представитель в международной комиссии спортсменов), сыграли очень важную роль, что по итогам заседания CAS российские спортсмены получили право полноценно, полноправно и без каких-либо дополнительных условий заниматься своей профессией и принимать участие в международных соревнованиях. В итоге наш голос и наша позиция были услышаны, наша олимпийская команда в полном составе и успешно выступила на Олимпиаде в Токио".

Сборная России на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) завоевала 71 медаль — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.