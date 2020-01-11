Елена Исинбаева: «Все должны понимать мотивацию решения CAS»

Двукратная олимпийская чемпионка, член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева заявила, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о санкциях к российскому спорту должно быть понятно всем заинтересованным сторонам.

— В кулуарах эта ситуация не обсуждается, потому что все — наша сторона и вся международная спортивная общественность — ждут решения CAS, — сказала Исинбаева в интервью ТАСС. — Но понятно одно: в случае вынесения отрицательного для России решения МОК будет требовать разъяснений, в связи с чем были применены те или иные санкции. Считаю, что это нормально, все должны понимать мотивацию решения CAS.

Предвосхищать события не хочу, я так понимаю, что скоро все разрешится, надеюсь, положительно для нас.

Исполком ВАДА 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит CAS.