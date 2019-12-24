Дмитрий Свищев: «Идея помощи Белоруссии российским атлетам нереальная»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о помощи российским спортсменам. Ранее Лукашенко предложил договориться о помощи россиянам, «если это не противоречит олимпийской хартии».

— Я считаю, что идея красивая, но нереальная. Вариант первый: предлагать нашим спортсменам выступать под флагом Белоруссии, тогда нужно давать им гражданство, — цитирует «РИА Новости» Свищева. — Уверен, что российские спортсмены на это не пойдут. Второй: если он предлагает выступать под знаменами единого государства, то тогда мы должны провести серьезную работу для того, чтобы это единое государство получило признание от МОК. Я не понимаю, как технически это сделать и нужно ли это.

Надо сейчас быть сконцентрированным на том, что отстаивать интересы наших спортсменов. Если совершенно искренне президент Белоруссии предлагает помощь нашим спортсменам, то это большая ему благодарность. Но еще раз — малореальные, фантастические идеи.