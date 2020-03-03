Церемония зажжения Олимпийского огня в Греции пройдет как обычно

Церемония зажжения и передачи Олимпийского огня, а также эстафета в Греции пройдут как обычно, информирует Национальный Олимпийский комитет Греции. Как отмечается, вместе с тем будут приняты меры для недопущения распространения коронавируса? COVID-19, в частности, без зрителей пройдет генеральная репетиция церемонии зажжения огня.

Церемония зажжения Олимпийского огня запланирована 12 марта в Древней Олимпии, 19 марта на стадионе в Афинах состоится передача Олимпийского огня оргкомитету Токио-2020, а в течение восьми дней по всей территории Греции будет проходить эстафета огня, в которой будут участвовать 600 факелоносцев.

В Олимпийском комитете Греции состоялась совещание с участием председателя НОК Спироса Капралоса, генерального секретаря НОК Манолиса Колимпадиса и председателя эстафеты олимпийского огня Танасиса Василиадиса.

— Олимпийский комитет Греции объявляет о том, что церемонии зажжения и передачи Олимпийского огня, а также эстафета с факелами на греческой земле будут проводиться в обычном порядке, — приводит «РИА Новости» сообщение комитет.