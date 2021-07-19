Олимпиада-2021 в Токио: где смотреть и какие каналы покажут, расписание соревнований сборной России

Три канала с телеправами — и до сих пор не до конца известная программа трансляций.

Олимпиада в Токио точно пройдет без зрителей. Даже без местных. Поэтому ТВ-трансляции — единственный способ посмотреть Олимпийские игры. Но и с ними не все однозначно. За считанные дни до начала Игр точная программа показа неизвестна.

Где смотреть Олимпиаду-2021

Права на телетрансляцию Олимпиады переданы трем телеканалам: Первому, «России 1» и «Матч ТВ». Как каналы распределят трансляции между собой, пока не объявлено. Скорее всего, решения будут приниматься в том числе в оперативном режиме, в зависимости от присутствия россиян в главных финалах.

Какие каналы покажут Олимпийские игры

Насыщенный календарь соревнований может оказаться проблемой для «России 1». Неспортивный канал вряд ли сможет уделять достаточно времени Играм. При этом часовой пояс в Токио не совсем удобен для прямых репортажей. Часть соревнований будет начинаться в 3 утра по московскому времени, а часть придется на разгар рабочего дня в Центральной России и пройдет мимо целевой аудитории.

По 25 июля включительно программа «России 1» не содержит ни одной трансляции, связанной с Олимпиадой: ни в прямом эфире, ни в записи, ни кратких обзоров. Пока неизвестно, попадут ли Игры в эфир телеканала с 26 июля.

Первый канал покажет Игры. В отличие от «России 1», Первый анонсировал, что уделит достаточно времени Олимпиаде — около 8 часов в день. По крайней мере, в первые дни: программа также доступна только по 25 июля. Кроме трансляций, каждую ночь в эфире «Первого» будет показан дневник Олимпиады с обзором ключевых событий дня.

«Матч ТВ» покажет часть соревнований на основном канале «Матч!», а также распределит трансляции по тематическим каналам. Футбол — на «Футбол 2», единоборства — на канале «Боец». Также Олимпийские игры-2020 покажут и другие каналы холдинга: «Игра», «Арена» и «Страна» в SD-качестве.

Олимпийские игры в Токио. Фото Global Look Press

Церемония открытия

Открытие Олимпийских игр 2021 покажет Первый канал. Прямой эфир начнется 23 июля в 14.00 по Москве. Повтор — в 21.30.

Подробная программа церемонии открытия держится в секрете, официальный сайт Олимпийских игр раскрыл некоторую информацию.

Несмотря на пустые трибуны на стадионе, телезрители увидят фейерверки, фанфары и знаменосцев. Первой на стадион выйдет сборная Греции, последней — Япония. Затем спортсмены, тренеры и официальные лица примут присягу, после которой Олимпийские игры в Токио будут считаться официально открытыми.

Знаменосцами нашей сборной будут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Из-за антидопинговых санкций они понесут не государственный флаг России, а белое полотнище с эмблемой Национального олимпийского комитета.

В этом году участники Игр примут обновленную присягу, которая подчеркнет солидарность и равенство. Также увеличено количество присягающих с трех до шести: два спортсмена, два тренера и два судьи. Это соответствует стремлению МОК к равенству.

Особая интрига церемонии открытия по традиции — кто именно и каким способом будет зажигать пламя в олимпийской чаше. Обычно эта информация становится сюрпризом и держится в самом строгом секрете.

Тренировка теннисистов. Фото Global Look Press

Церемония закрытия

Закрытие Олимпиады в Токио пройдет 8 августа в 14.00 по Москве на Олимпийском стадионе. Церемонию должен показать телеканал «Россия 1».

Во время мероприятия Токио передаст олимпийский флаг Парижу, где пройдет Олимпиада 2024 года.

«Миры, которые мы разделяем» — концепция церемонии закрытия. По идее организаторов, мероприятие должно заставить задуматься о будущем и понять, что каждый из нас населяет свой собственный мир.

Расписание трансляций

Пока полного расписаний Игр нет, знакомим с эфирной сеткой Первого и каналов «Матч» на известные даты.

Олимпийские игры-2020 на Первом канале Дата Время (московское) Описание 23 июля 14.00-18.00 Церемония открытия (прямой эфир) 21.30-00.00 Церемония открытия (повтор) 00.00-01.00 Дневник Олимпиады 24 июля 08.00-10.00 Без подробностей 10.15-12.00 12.15-16.00 23.00-00.00 Дневник Олимпиады 25 июля 06.00-10.00 Без подробностей 12.30-17.00 23.45-00.45 Дневник Олимпиады

«Матч» распределил эфиры среди нескольких каналов. «Футбол 2» покажет только футбольные матчи. «Боец» сосредоточится на единоборствах, «Арена» — на неигровых, «Игра» — на игровых видах спорта.

Олимпийские игры 2020 на Матч ТВ Дата Каналы Время (московское) Описание 22 июля Матч ТВ 14.25-16.30 Футбол, Бразилия — Германия, мужчины 03.15-05.00 Без подробностей Футбол 2 10.55-12.55 21.05-23.00 Футбол, Мексика — Франция, мужчины 14.25-16.30

23.05-01.05 Футбол, Бразилия — Германия, мужчины Арена 02.55-05.00 Без подробностей 23 июля Матч ТВ 23.00-02.00 02.05-06.00 Без подробностей Футбол 2 18.00-20.00 Футбол, Швеция — США, женщины 00.00-02.00 Футбол, Мексика — Франция, мужчины 02.00-04.00 Футбол, Япония — Канада, женщины 04.00-06.00 Футбол, Бразилия — Германия, мужчины Арена 06.55-09.00 16.30-21.00 00.55-06.00 Без подробностей Игра 02.55-06.00 Без подробностей 24 июля Матч ТВ 09.05-11.30

12.50-15.05

15.55-18.30 Без подробностей Страна 06.00-07.55 08.00-09.55 13.25-16.20 16.55-20.00 20.20-23.20 03.00-06.00 Без подробностей Футбол 2 11.25-13.25

18.00-20.00

00.00-02.00 Футбол, Швеция — Австралия, женщины 13.55-16.00

20.00-22.00

02.00-04.00 Футбол, Нидерланды — Бразилия, женщины Боец 08.00-18.00

01.40-03.35

05.00-06.00 Без подробностей Арена 17.00 Без подробностей Игра 02.55 Без подробностей 25 июля Матч 09.05-11.30 12.50-15.05 15.55-18.20 22.00-23.00 00.00-02.00 02.05-06.00 Без подробностей Страна 08.00-09.55 10.00-13.00 13.35-15.35 17.05-18.55 22.25-23.20 23.40-02.30 03.00-06.00 Без подробностей Футбол 2 09.25-11.25 Футбол, Нидерланды — Бразилия, женщины 11.25-13.25 18.00-20.00 00.00-02.00 Футбол, Бразилия — Кот-д'Ивуар, мужчины 13.25-15.30 20.00-22.00 02.00-04.00 Футбол, Австралия — Испания, мужчины Боец 14.30 00.10 Без подробностей

Летняя Олимпиада в Токио: где смотреть онлайн

Бесплатные прямые эфиры, записи и обзоры будут доступны на обновленном приложении Первого канала для смартфонов и Smart TV. Оно позволит смотреть на одном экране несколько прямых эфиров.

Официальные сайты трансляций «Матч ТВ» покажут все эфиры онлайн, кроме футбольных матчей на «Футбол 2».

Трансляции на «России 1» можно смотреть в сервисе «Смотрим».

Виктор Козлов