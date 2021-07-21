Агапитов подал жалобу в CAS на решение МОК отозвать его аккредитацию на Олимпиаду в Токио
Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) и исполняющий обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Максим Агапитов подал жалобу в спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) отозвать его аккредитацию на Олимпиаду в Токио, сообщает РБК.
МОК 16 июля оповестил Агапитова, что он не соответствует критериям аккредитации официальных лиц на Олимпиаду. В одно из них говорится о том, что чиновники не должны иметь «личную историю, связанную с какими-либо нарушениями антидопинговых правил».
Рассмотрение апелляции Агапитова назначено на 22 июля. Жалоба была подана в выездное отделение CAS в Токио.
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https://sportrbc.ru/news/60f7dd139a79475504f9150a?ruid=UET9A2DcPoKaDPo4A4JyAg==
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