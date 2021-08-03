Мужская сборная Дании по гандболу вышла в полуфинал Олимпиады в Токио
12:41
Мужская сборная Дании по гандболу обыграла Норвегию в 1/4 финала Олимпиады в Токио (Япония). В полуфинале турнира датчане встретятся с командой Испании.
Гандбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
1/4 финала
Дания — Норвегия — 31:25 (13:12)
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