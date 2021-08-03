Мужская сборная Дании по гандболу вышла в полуфинал Олимпиады в Токио

Мужская сборная Дании по гандболу обыграла Норвегию в 1/4 финала Олимпиады в Токио (Япония). В полуфинале турнира датчане встретятся с командой Испании.

Гандбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

1/4 финала

Дания — Норвегия — 31:25 (13:12)