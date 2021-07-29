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Трефилов заявил, что хотел бы возобновить тренерскую деятельность

16:40
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Бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов заявил, что хотел бы снова вернуться к активной работе, но не может этого сделать по состоянию здоровья.

— В интервью норвежцам вы сказали, что хотите быть тренером.

— Мало ли что я хочу. Может быть, я хочу стать летчиком. А уже не тяну! Поговорка такая есть: хотеть не вредно.

— Вы перестали тренировать из-за проблем со здоровьем, но сейчас, с трибуны, переживаете не меньше. А в чем разница?

— У индейцев как дом называется?

— Вигвам.

— Вот — фиг вам! Не, ребят. Я хочу. Но жизнь есть жизнь. Запрещают. Хотя, знаете, мне легче там. — Трефилов посмотрел на тренерскую скамейку.

Трефилов привел российских гандболисток к победе на Олимпийских играх 2016 года, однако вскоре после этого был вынужден оставить пост по причине проблем с сердцем. Сейчас он занимает пост первого вице-президента Федерации гандбола России.

Полностью интервью Евгения Трефилова читайте здесь

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Иван Шитик все материалы автора

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