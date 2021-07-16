Президент федерации гандбола России Шишкарев заявил, что будет переживать за команду на трибуне или в номере

Президент федерации гандбола России Сергей Шишкарев на пресс-конференции перед вылетом женской сборной России по гандболу на Олимпиаду в Токио рассказал о планах по поддержке сборной на трибунах вместе с экс-тренером сборной Евгением Трефиловым.

«Три преданных и настоящих болельщика едут в Токио, как бы кто чего нам ни запрещал. (Речь идет о Шишкареве, генеральном директоре федерации гандбола Льве Воронине и о Евгении Трефилове). Наши жесты японцы точно запомнят, когда позитивные, когда негативные. Шучу, конечно, будет все прилично. Мы будем кричать, плакать, если не на трибуне, то в номере с Трефиловым. Мы едем не в самую дружественную страну, команду инструктировали как себя вести. Это оправданно, все это не шутки. Но мы справимся. Все эти выкрутасы с заклеиванием герба ни к чему не приведут, все знают, что в вас бьются русские сердца.

Помню, что раньше часто звучали шутки в духе «что такое гандбол», а сейчас уже все знают про этот вид спорта. Выросло поколение сознательных болельщиков, следить за нами по телевизору будут миллионы людей. И во многом это благодаря вам, выступлениям сборной, клубов в Лиге чемпионов. И в топ-три, топ-четыре мы по видам спорта в стране точно входим, после возвращения хочется уже закрепиться в тройке. К сожалению, у многих болельщиков сейчас упаднические настроения после неудач в футболе и хоккее, поэтому на вас еще больше ответственности», — сказал Шишкарев.