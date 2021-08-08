Гандбол на Олимпиаде, женщины: финал Россия — Франция: смотреть трансляцию матча прямо сейчас
Сегодня, 8 августа, в заключительный день проведения Олимпийских игр в Токио состоится финальный матч гандбольного турнира женских сборных.
В решающей встрече сборная России сыграет против Франции. Начало игры — в 9.00 по московскому времени.
Наша команда является чемпионом Олимпиады-2016 в Рио, пять лет назад россиянки в полуфинале победили норвежек, а в финале — француженок.
На этих Играх сборная России повторяет свой путь. Результаты матчей женского гандбольного турнира можно посмотреть здесь.
Посмотреть трансляцию финального матча Россия — Франция можно в прямом эфире Первого канала, а также на сайте по этой ссылке.
Все события 16-го дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.
Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.
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