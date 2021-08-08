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Гандбол на Олимпиаде, женщины: финал Россия — Франция: смотреть трансляцию матча прямо сейчас

07:55
Женская гандбольная сборная России сыграет против Франции в финале Олимпиады в Токио. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Женская гандбольная сборная России сыграет против Франции в финале Олимпиады в Токио. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 8 августа, в заключительный день проведения Олимпийских игр в Токио состоится финальный матч гандбольного турнира женских сборных.

В решающей встрече сборная России сыграет против Франции. Начало игры — в 9.00 по московскому времени.

Наша команда является чемпионом Олимпиады-2016 в Рио, пять лет назад россиянки в полуфинале победили норвежек, а в финале — француженок.

На этих Играх сборная России повторяет свой путь. Результаты матчей женского гандбольного турнира можно посмотреть здесь.

Посмотреть трансляцию финального матча Россия — Франция можно в прямом эфире Первого канала, а также на сайте по этой ссылке.

Все события 16-го дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.
Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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