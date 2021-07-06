Гандболистка Бобровникова: «Я очень счастлива, что еду в Токио»

Левая полусредняя сборной России и «Ростов-Дона» Владлена Бобровникова отреагировала на попадание в состав национальной команды на Олимпиаду в Токио.

Состав женской сборной России по гандболу был объявлен 5 июля — подробнее здесь.

«Я еду на свою вторую Олимпиаду! Сегодня счастливый день, так как обьявили состав сборной России на Олимпийские Игры в Токио! Мы ждали этого пять лет (кто не в курсе, Олимпиаду перенесли на год из-за коронавируса). За плечами тяжелейший сбор в Сочи, товарищеский турнир под нагрузкой в Голландии! И через пару дней мы вновь встретимся с командной на сборе в Новогорске! P. S. Я очень счастлива, что еду в Токио и вся пахота и труд были не зря!» — написала гандболистка в Instagram.

33-летняя Бобровникова является олимпийской чемпионкой Рио-2016.

Россиянки сыграют в группе с Бразилией (25 июля), Швецией (27 июля), Венгрией (29 июля), Францией (31 июля) и Испанией (2 августа). В плей-офф пройдут четыре сильнейших сборных.

Олимпийские игры в Токио (Япония) пройдут с 23 июля по 8 августа.