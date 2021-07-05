Главный тренер женской сборной России Алексей Алексеев оценил календарь команды на олимпийском турнире, где ей предстоит защищать титул чемпионок. Россиянки стартуют в Токио 25 июля матчем с Бразилией.

— График не выбирают, конечно, но мы уже изучили составы всех соперников и сошлись на том, что о с Бразилией хорошо было бы сыграть немного позже, — отметил Алексеев. — Команда у них возрастная, на «свежака» может выдать один-два хороших матча, а затем «сдуться». Но ничего страшного, если мы едем туда занимать высокие места, то все матчи надо играть только на победу. Понятно, что проходных встреч тут не будет. Игры через день, но это условие одинаково для всех. В какой форме мы подойдем к Олимпиаде, покажет сам турнир. Мы планируем выйти на пик формы как раз на эти две недели.

— В заявке на такой длительный турнир всего две линейных — Ксения Макеева и Анна Сень, они же центральные фигуры в защите. Не мало, учитывая возможность травм?

— Линейный — зависимый игрок. Они исполнители, а созидатели — игроки задней линии. Поэтому при комплектовании отдается предпочтение именно им, чтобы можно было чаще менять. Что касается передней линии, мы надеемся на опыт Макеевой и Сень, на то, что они сумеют правильно распределить силы. К тому же любой крайний может и обязан сыграть на позиции линейного при форс-мажоре.

Кроме бразильянок, в группе с российскими девушками также Швеция (27 июля), Венгрия (29 июля), Франция (31 июля) и Испания (2 августа). В плей-офф пройдут четыре сильнейших сборных.