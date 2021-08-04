Гандболистка Анна Сень прокомментировала выход в полуфинал Олимпиады: «Браво, девоньки!»

Российская гандболистка Анна Сень прокомментировала выход команды в полуфинал Олимпиады в Токио (Япония). В четвертьфинале россиянки обыграли команду Черногории со счетом 32:26.

«Браво, девоньки! Полуфинал нас ждет. Умнички! Идем дальше все вместе с таким же прекрасным настроем и настроением. Денек на восстановление, разбор и снова в бой. Спасибо за поддержку и ждем ее еще больше в следующих матчах», — написала Сень.

В полуфинале сборная России сыграет с победителем матча Норвегия — Венгрия.