Гандболистка Анна Сень прокомментировала выход в полуфинал Олимпиады: «Браво, девоньки!»
08:04
Российская гандболистка Анна Сень прокомментировала выход команды в полуфинал Олимпиады в Токио (Япония). В четвертьфинале россиянки обыграли команду Черногории со счетом 32:26.
«Браво, девоньки! Полуфинал нас ждет. Умнички! Идем дальше все вместе с таким же прекрасным настроем и настроением. Денек на восстановление, разбор и снова в бой. Спасибо за поддержку и ждем ее еще больше в следующих матчах», — написала Сень.
В полуфинале сборная России сыграет с победителем матча Норвегия — Венгрия.
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