Олимпиада
Токио-2020
Гандбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Гандбол

Гандболистка Анна Сень прокомментировала выход в полуфинал Олимпиады: «Браво, девоньки!»

08:04
Теги:

Российская гандболистка Анна Сень прокомментировала выход команды в полуфинал Олимпиады в Токио (Япония). В четвертьфинале россиянки обыграли команду Черногории со счетом 32:26.

«Браво, девоньки! Полуфинал нас ждет. Умнички! Идем дальше все вместе с таким же прекрасным настроем и настроением. Денек на восстановление, разбор и снова в бой. Спасибо за поддержку и ждем ее еще больше в следующих матчах», — написала Сень.

В полуфинале сборная России сыграет с победителем матча Норвегия — Венгрия.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Официально: украинская теннисистка заразилась допингом через секс. На Олимпиаде есть и другие пострадавшие
«Хочу, чтобы Федор вышел и вырубил!» Хабиб переживает за Емельяненко
Олимпиада-2020: Китай и США лидируют в медальном зачете, Россия вернулась на пятое место
МОК открыл дисциплинарное расследование по делу Тимановской
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд