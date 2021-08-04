Олимпиада
Токио-2020
Гандбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Гандбол

Алексеев — о сопернике по полуфиналу Олимпиады: «Гвоздь железный — и тот гнется»

06:34
Теги:

Главный тренер сборной России Алексей Алексеев после победы над Черногорией (32:26) в 1/4 финала Олимпийских игр отметил, что команде потребовалось время, чтобы приспособиться к игре соперника.

«Черногория — скоростная команда с бьющим игроком. Они чем-то похожи на испанок. Нам потребовалось время, чтобы приспособиться к их игре и нейтрализовать главного бомбардира. Кроме того, сегодня у нас было много удалений. Из-за этого в концовке первого тайма Черногория сумела сократить отставание в счете до двух мячей.

В перерыве обсудили, что нужно перестроить в игре. Спокойно начали второй тайм, увеличили преимущество и спокойно довели дело до победы. Норвегии еще нужно выйти в полуфинал. В любом случае там играют люди, а не роботы. Те же черногорки победили норвежек в олимпийской квалификации. Гвоздь железный — и тот гнется", — приводит пресс-служба ОКР слова Алексеева.

Соперник россиянок по полуфиналу определится в матче между сборными Норвегии и Венгрии. Игра начнется в 7.15 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

МОК открыл дисциплинарное расследование по делу Тимановской
«Олимпиада — это вам не игра в ромашку». Трефилов и Шишкарев — о феерии в гандбольном четвертьфинале
Ромашина и Колесниченко идут за золотом, гандболистки и волейболистки — за полуфиналом. Чего ждать на Олимпиаде 4 августа
Волейбол на Олимпиаде, женщины: расписание и результаты 1/4 финала, Россия — Бразилия и другие матчи
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события