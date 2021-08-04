Главный тренер сборной России Алексей Алексеев после победы над Черногорией (32:26) в 1/4 финала Олимпийских игр отметил, что команде потребовалось время, чтобы приспособиться к игре соперника.

«Черногория — скоростная команда с бьющим игроком. Они чем-то похожи на испанок. Нам потребовалось время, чтобы приспособиться к их игре и нейтрализовать главного бомбардира. Кроме того, сегодня у нас было много удалений. Из-за этого в концовке первого тайма Черногория сумела сократить отставание в счете до двух мячей.

В перерыве обсудили, что нужно перестроить в игре. Спокойно начали второй тайм, увеличили преимущество и спокойно довели дело до победы. Норвегии еще нужно выйти в полуфинал. В любом случае там играют люди, а не роботы. Те же черногорки победили норвежек в олимпийской квалификации. Гвоздь железный — и тот гнется", — приводит пресс-служба ОКР слова Алексеева.

Соперник россиянок по полуфиналу определится в матче между сборными Норвегии и Венгрии. Игра начнется в 7.15 по московскому времени.