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Эмоции российских гандболисток после выхода в финал Олимпийских игр

19:38
Женская сборная России по гандболу. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Женская сборная России по гандболу. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Гандболистки сборной России вышли в финал Олимпийских игр в Токио, победив в полуфинале команду Норвегии. Встреча завершилась со счетом 27:26 в пользу россиянок.

После победы российские спортсменки не скрывали своих эмоций.

Публикация от Олимпийский комитет России (@olympic_russia)

За золотые медали Игр россиянки поспорят с командой Франции, которая оказалась сильнее сборной Швеции — 29:27

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Иван Шитик все материалы автора

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