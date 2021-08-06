Эмоции российских гандболисток после выхода в финал Олимпийских игр
19:38
Гандболистки сборной России вышли в финал Олимпийских игр в Токио, победив в полуфинале команду Норвегии. Встреча завершилась со счетом 27:26 в пользу россиянок.
После победы российские спортсменки не скрывали своих эмоций.
За золотые медали Игр россиянки поспорят с командой Франции, которая оказалась сильнее сборной Швеции — 29:27
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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