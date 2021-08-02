Тарасова эмоционально отреагировала на спорное серебро Алблязина на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала серебро российского гимнаста Дениса Аблязина в опорном прыжке на Олимпиаде в Токио.

«Я бы не пеняла на судейство. Это Олимпиада, судят лучшие судьи. Если мы хотим без конца жить в скандалах, то на всех будем пенять и останемся одни. Мы уже так жили и никуда не ездили! Я против этого! Судья не первый день судит. Мы знаем, что Аблязин — гениальный парень! Он очень надежный и красивый. Мы его очень любим, он доставил нам столько прекрасных минут. Вот про это надо говорить. А про то, на кого нужно жалобу подать... Вот про это не надо говорить», — сказала Тарасова «СЭ»

Первое место занял кореец Син Джи Хван. При этом он набрал столько же баллов, сколько и Аблязин, но его прыжок был выше по уровню сложности. Замкнул тройку Артур Давтян из Армении. Россиянин Никита Нагорный занял пятое место.