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«Се-ме-нов!» ОКР отметил 50-ю медаль на Олимпиаде известным мемом из «Особенности национальной охоты»

15:08
«Се-ме-нов!» ОКР отметил 50-ю медаль на Олимпиаде известным мемом из «Особенности национальной охоты».
«Се-ме-нов!» ОКР отметил 50-ю медаль на Олимпиаде известным мемом из «Особенности национальной охоты».
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ОКР в честь бронзовой медали российского борца греко-римского стиля Сергея Семенов в своем Telegram-канале выложил отрывок из фильма «Особенности национальной охоты». В нем один из главных героев громко кричит фамилию Семенов.

«Се-ме-нооооов! Медаль Сергея Семенова стала 50-й для нашей команды на Олимпийских Играх в Токио», — говорится в сообщении.

Напомним, в схватке за третье место Семенов победил чилийца Ясмани Акоста Фернандеса. В активе сборной России стало 50 медалей (12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых).

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