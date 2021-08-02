«Се-ме-нов!» ОКР отметил 50-ю медаль на Олимпиаде известным мемом из «Особенности национальной охоты»
15:08
ОКР в честь бронзовой медали российского борца греко-римского стиля Сергея Семенов в своем Telegram-канале выложил отрывок из фильма «Особенности национальной охоты». В нем один из главных героев громко кричит фамилию Семенов.
«Се-ме-нооооов! Медаль Сергея Семенова стала 50-й для нашей команды на Олимпийских Играх в Токио», — говорится в сообщении.
Напомним, в схватке за третье место Семенов победил чилийца Ясмани Акоста Фернандеса. В активе сборной России стало 50 медалей (12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых).
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