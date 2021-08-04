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Япония и Тайвань завоевали бронзовые медали в боксе

09:13
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Бьюз Наз Чакироглу из Турции победила Хуанг Хсяо-Вень из Тайваня в полуфинале боксерского турнира в весовой категории до 51 кг на Олимпиаде в Токио.

В другом полуфинале в категории до 51 кг Стойка Крастева из Болгарии выиграла поединок у японки Тсукими Намики.

Финал между Чакироглу и Крастевой состоится 7 августа. Хсяо-Вень и Намики получили бронзовые медали Олимпиады в Токио.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 51 кг

1/2 финала

Бьюз Наз Чакироглу (Турция) — Хуанг Хсяо-Вень (Тайвань) — 5:0

Тсукими Намики (Япония) — Стойка Крастева (Болгария) — 0:5

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Иван Торопцев все материалы автора

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