Япония и Тайвань завоевали бронзовые медали в боксе
09:13
Бьюз Наз Чакироглу из Турции победила Хуанг Хсяо-Вень из Тайваня в полуфинале боксерского турнира в весовой категории до 51 кг на Олимпиаде в Токио.
В другом полуфинале в категории до 51 кг Стойка Крастева из Болгарии выиграла поединок у японки Тсукими Намики.
Финал между Чакироглу и Крастевой состоится 7 августа. Хсяо-Вень и Намики получили бронзовые медали Олимпиады в Токио.
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 51 кг
1/2 финала
Бьюз Наз Чакироглу (Турция) — Хуанг Хсяо-Вень (Тайвань) — 5:0
Тсукими Намики (Япония) — Стойка Крастева (Болгария) — 0:5
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