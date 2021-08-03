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Российский боксер Замковой — о бронзе Олимпиады: «Недоволен, ехал за золотой медалью»

14:19
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Российский боксер Андрей Замковой прокомментировал завоевание бронзовой медали в категории до 69 кг на Олимпиаде в Токио.

— Бронза — повторение лучшего результата в твоей карьере. Доволен или хотелось лучшего?

— Конечно, недоволен. Ехал сюда за золотой медалью, но не получилось, что сделаешь, не все так бывает, как мы хотим.

— Но все-таки является ли утешением, что проиграл олимпийскому чемпиону?

— Небольшое есть, но это никак не утешает. Поражение все-таки.

— Сравни бронзу Лондона и бронзу Токио? Или золото чемпионата мира?

— Это разные вещи. Я не сравниваю чемпионат мира и Олимпийскую бронзу. Это две разные медали. Чемпионат мира мне ценен по одному, а Олимпийские игры проходят раз в четыре года, сейчас даже в пять, через три года следующая Олимпиада. Это разные медали, они разного достоинства, ощущается по-другому совсем.

В полуфинале Замковой проиграл по очкам кубинцу Рониэлу Иглесиасу (0:5). Поединок за 3-е место на боксерском турнире не проводится, поэтому россиянин автоматически выиграл бронзу.

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Артем Калинин все материалы автора

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