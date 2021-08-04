Китаянка Хон поборется за золото Олимпиады в боксе с Сурменели из Турции

Китаянка Гу Хон вышла в финал боксерского турнира в весовой категории до 69 кг на Олимпиаде в Токио.

В полуфинале Хон победила американку Ошай Джонс.

В финале Хон встретится с Бьюсеназ Сурменели из Турции, которая выиграла полуфинальный поединок против Ловлины Боргохайн из Индии.

Американка Джонс и Ловлина Боргохайн из Индии стали бронзовыми призерами Игр в Японии.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 69 кг

1/2 финала

Бьюсеназ Сурменели (Турция) — Ловлина Боргохайн (Индия) — 5:0

Ошай Джонс (США) — Гу Хон (Китай) — 1:4