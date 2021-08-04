Китаянка Хон поборется за золото Олимпиады в боксе с Сурменели из Турции
09:37
Китаянка Гу Хон вышла в финал боксерского турнира в весовой категории до 69 кг на Олимпиаде в Токио.
В полуфинале Хон победила американку Ошай Джонс.
В финале Хон встретится с Бьюсеназ Сурменели из Турции, которая выиграла полуфинальный поединок против Ловлины Боргохайн из Индии.
Американка Джонс и Ловлина Боргохайн из Индии стали бронзовыми призерами Игр в Японии.
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 69 кг
1/2 финала
Бьюсеназ Сурменели (Турция) — Ловлина Боргохайн (Индия) — 5:0
Ошай Джонс (США) — Гу Хон (Китай) — 1:4
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