Сборная Литвы уволила главного тренера после поражения в финале олимпийской квалификации
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Дарюс Масколюнас уйдет с поста главного тренера сборной Литвы по баскетболу, сообщает журналист Донатас Урбонас в Twitter.
Литва проиграла сборной Словении (85:96) в финальном матче квалификационного турнира на Олимпиаду в Токио и не попала на турнир.
Масколюнас возглавлял команду с 2019 года. Сборная Литвы была участником всех олимпийских турниров с 1992 года.
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