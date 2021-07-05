Сборная Литвы уволила главного тренера после поражения в финале олимпийской квалификации

Дарюс Масколюнас уйдет с поста главного тренера сборной Литвы по баскетболу, сообщает журналист Донатас Урбонас в Twitter.

Darius Maskoliunas is stepping down as Lithuania National Team head coach. — Donatas Urbonas (@Urbodo) July 4, 2021

Литва проиграла сборной Словении (85:96) в финальном матче квалификационного турнира на Олимпиаду в Токио и не попала на турнир.

Масколюнас возглавлял команду с 2019 года. Сборная Литвы была участником всех олимпийских турниров с 1992 года.