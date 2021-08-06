Муж Тимановской прибыл в Польшу после скандала на Олимпиаде: «Получил гуманитарную визу»

Арсений Зданевич, муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, рассказал «СЭ» о своем прибытии в Польшу.

Ранее Зданевич уехал из Белоруссии на Украину после того, как началось давление со стороны белорусского спортивного начальства в сторону Тимановской.

«Да, я прибыл в Польшу. Получил гуманитарную визу», — сказал Зданевич «СЭ».

Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Позднее Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву.