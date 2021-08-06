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Испанский ходок стал первым атлетом, принявшим участие в восьми Олимпиадах

10:14
Хесус Гарсия Брагадо. Фото Marca
Хесус Гарсия Брагадо. Фото Marca
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Испанский ходок Хесус Гарсия Брагадо стал первым легкоатлетом, который принял участие в восьми Олимпиадах.

Брагадо впервые выступил на Играх-1992 в Барселоне. 5 августа 51-летний испанец занял 35-е место в спортивной ходьбе на 50 км на Олимпиаде в Токио. Победителем стал Давид Томала из Польши.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

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Иван Торопцев все материалы автора

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