Испанский ходок стал первым атлетом, принявшим участие в восьми Олимпиадах
10:14
Испанский ходок Хесус Гарсия Брагадо стал первым легкоатлетом, который принял участие в восьми Олимпиадах.
Брагадо впервые выступил на Играх-1992 в Барселоне. 5 августа 51-летний испанец занял 35-е место в спортивной ходьбе на 50 км на Олимпиаде в Токио. Победителем стал Давид Томала из Польши.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.
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