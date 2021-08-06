Испанский ходок стал первым атлетом, принявшим участие в восьми Олимпиадах

Испанский ходок Хесус Гарсия Брагадо стал первым легкоатлетом, который принял участие в восьми Олимпиадах.

Брагадо впервые выступил на Играх-1992 в Барселоне. 5 августа 51-летний испанец занял 35-е место в спортивной ходьбе на 50 км на Олимпиаде в Токио. Победителем стал Давид Томала из Польши.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.