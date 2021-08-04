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Источник: Тимановская вместо рейса до Варшавы пересела на самолет до Вены

05:35
Кристина Тимановская. Фото БФЛА
Кристина Тимановская. Фото БФЛА
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская до посадки в аэропорту Токио на рейс до Варшавы пересела на рейс до Вены, сообщает ТАСС.

По сведениям источника, о причинах смены рейса неизвестно. Сообщается, что такое решение могло быть принято сотрудниками польского посольства.

Тимановскую попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где она участвовала в летних Олимпийских играх. До этого она раскритиковала спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 м без ее ведома.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Бегунья находилась в аэропорту Токио под защитой полиции и властей. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил ее апелляцию на отстранение от Олимпиады.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/12053303

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Сергей Разин все материалы автора

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