Шкуренев после прыжков в длину поднялся на 7-е место в десятиборье на Олимпиаде

Канадец Дамиан Уорнер продолжает лидировать в десятиборье на Олимпийских играх в Токио. Его результат во втором сегменте, прыжках в длину — 8,24 метра. Теперь у него 2189 очков.

На второй строчке остался австралиец Эшли Молони, прыгнувший на 7,64 метра (1983 очка). Замыкает тройку канадец Пирс Лепаж, прыгнувший на 7:5 метра (1964 очка).

Российский легкоатлет Илья Шкуренев поднялся с 14-го на 7-ю строчку. Он прыгнул на 7,59 метра и теперь у него 1833 очка.

Следующий этап в программе десятиборцев — толкание ядра.