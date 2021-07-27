Женская сборная России по спортивной гимнастике лидирует после двух снарядов в финале командного первенства
14:53
Женская сборная России продолжает лидировать в финале командного первенства после двух снарядов.
Команда набрала 44,699 балла на разновысоких брусьях. На счету России 88,498 балла после второй смены.
На втором месте идет сборная США, у которой 85,998 балла. Отметим, что четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз приняла решение сняться с командного первенства после неудачи в опорном прыжке во время первой смены. На третьем промежуточном месте идет сборная Италии (83,031).
Гимнастика спортивная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Командное первенство
Смена 2
1. Россия — 88,498 (44,699)
Ангелина Мельникова — 14,933
Владислава Уразова — 14,866
Виктория Листунова — 14,900
2. США — 85,998 (42,266)
3. Италия — 83,031 (42,655)
Читайте также
Олимпиада-2020, 27 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
16
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю