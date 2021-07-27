Женская сборная России по спортивной гимнастике лидирует после двух снарядов в финале командного первенства

Женская сборная России продолжает лидировать в финале командного первенства после двух снарядов.

Команда набрала 44,699 балла на разновысоких брусьях. На счету России 88,498 балла после второй смены.

На втором месте идет сборная США, у которой 85,998 балла. Отметим, что четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз приняла решение сняться с командного первенства после неудачи в опорном прыжке во время первой смены. На третьем промежуточном месте идет сборная Италии (83,031).

Гимнастика спортивная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Командное первенство

Смена 2

1. Россия — 88,498 (44,699)

Ангелина Мельникова — 14,933

Владислава Уразова — 14,866

Виктория Листунова — 14,900

2. США — 85,998 (42,266)

3. Италия — 83,031 (42,655)