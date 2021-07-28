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Байлз отказалась от участия в многоборье, чтобы сосредоточиться на своем здоровье

09:23
Симона Байлз. Фото USA Today Sports
Симона Байлз. Фото USA Today Sports
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Американская гимнастка Симона Байлз больше не будет выступать в многоборье на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка приняла решение отказаться от соревнований, чтобы заняться лечением психологических проблем, пишет в Twitter журналист Жульет Макур.

Четырехкратная Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и 19-кратная чемпионка мира отказалась от участия в многоборье на Играх в Токио.

Напомним, золото в командном многоборье в итоге завоевала сборная России, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Серебряные медали достались гимнасткам из США, которые уступили российским спортсменкам больше трех баллов.

Байлз выступила лишь в опорном прыжке, который провалила. У американки, снявшейся из-за психологических проблем, была заявлена самая высокая сложность, однако в итоге она получила наименьшую оценку в сборной США — 13,766 балла.

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Иван Шитик все материалы автора

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