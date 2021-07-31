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Олимпийский чемпион Даики Хасимото стал жертвой травли со стороны китайцев

02:19
Победители Олимпийских игр в Токио в личном многоборье. Фото Instagram
Победители Олимпийских игр в Токио в личном многоборье. Фото Instagram
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Японский гимнаст Даики Хасимото стал обладателем золотой медали Олимпийских игр в Токио в личном многоборье. Он опередил китайца Сяо Жуотена, который выиграл серебро. Замкнул тройку лучших россиянин Никита Нагорный.

Никита Нагорный.Россиянин Никита Нагорный стал обладателем бронзовой медали Олимпийских игр в Токио

Как сообщает CNN, после объявления финальных результатов Хасимото подвергся травле со сторны китайских болельщиков. Его социальные сети засыпали оскорблениями, так как китайцы посчитали итоги соревнований несправедливыми. Некоторые обвиняли японца в краже китайской золотой медали.

Отмечается, что сначала гневные комментарии стали появляться в китайских социальных сетях, но вскоре критика появилась и на платформах, которые обычно подвергаются цензуре в Китае. Китайские пользователи интернета обошли великий брандмауэр и добрались до Instagram-страницы Хасимото.

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Евгений Козинов все материалы автора

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