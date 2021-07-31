Олимпийский чемпион Даики Хасимото стал жертвой травли со стороны китайцев

Японский гимнаст Даики Хасимото стал обладателем золотой медали Олимпийских игр в Токио в личном многоборье. Он опередил китайца Сяо Жуотена, который выиграл серебро. Замкнул тройку лучших россиянин Никита Нагорный.

Как сообщает CNN, после объявления финальных результатов Хасимото подвергся травле со сторны китайских болельщиков. Его социальные сети засыпали оскорблениями, так как китайцы посчитали итоги соревнований несправедливыми. Некоторые обвиняли японца в краже китайской золотой медали.

Отмечается, что сначала гневные комментарии стали появляться в китайских социальных сетях, но вскоре критика появилась и на платформах, которые обычно подвергаются цензуре в Китае. Китайские пользователи интернета обошли великий брандмауэр и добрались до Instagram-страницы Хасимото.