Гимнаст Белявский прокомментировал скандал с одинаковыми оценками Аблязину и корейцу

Российский гимнаст Давид Белявский прокомментировал ситуацию с завоеванием Денисом Аблязиным серебряной медали Олимпиады в опорном прыжке.

Россиянин получил одинаковое количество баллов с выигравшим золото корейцем Син Джи Хваном (14,783). Победителя определили по сложности прыжка. У Аблязина она была ниже.

«Обсуждали ли вчерашнюю ситуацию в команде? Как-то обсуждали, но я вам не скажу, как. (смеется) Действительно есть правила, мы никогда не сталкивались просто с такой ситуацией, поэтому первая реакция была — почему так, а не по-другому. Потом почитали, разобрались», — сказал Белявский.

Еще один россиянин — Никита Нагорный занял пятое место в опорном прыжке.