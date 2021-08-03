Гимнаст Белявский прокомментировал скандал с одинаковыми оценками Аблязину и корейцу
12:12
Российский гимнаст Давид Белявский прокомментировал ситуацию с завоеванием Денисом Аблязиным серебряной медали Олимпиады в опорном прыжке.
Россиянин получил одинаковое количество баллов с выигравшим золото корейцем Син Джи Хваном (14,783). Победителя определили по сложности прыжка. У Аблязина она была ниже.
«Обсуждали ли вчерашнюю ситуацию в команде? Как-то обсуждали, но я вам не скажу, как. (смеется) Действительно есть правила, мы никогда не сталкивались просто с такой ситуацией, поэтому первая реакция была — почему так, а не по-другому. Потом почитали, разобрались», — сказал Белявский.
Еще один россиянин — Никита Нагорный занял пятое место в опорном прыжке.
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