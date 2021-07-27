Гимнастка Листунова призналась, что золото мужской команды добавило уверенности на Олимпиаде

Российская спортивная гимнастка Виктория Листунова призналась, что победа мужской российской команды в многоборье добавила уверенности сегодня.

— Даже на бревне, когда было два падения, не было ощущения, что это решающий момент, сейчас нельзя ошибиться?

— Были мысли, но недолго. Акцент на этом я не делала.

— Из-за переноса Олимпиады, вы все-таки приехали в Токио, стали олимпийской чемпионкой. Могли ли вообще в такую историю поверить?

— Пока не могу описать словами, не могу поверить. Мы не так громко радовались относительно масштаба этой победы, но мы просто не поверили до конца. Мы настолько выложились, что сейчас все стоять уже просто не могут. Что уж говорить, у нас мысли даже путаются. Мы правда максимально выложились, именно эмоционально. После квалификации на нас обрушился такой эмоциональный момент, потому что мы поняли, что это возможно. Мы правда боролись за золото сегодня. До этого мы боролись только за серебро и бронзу. А сегодня именно за золото, и этот момент эмоционально давил. Сейчас все опустошены.

— А вчерашняя победа парней зарядила, добавила уверенности?

— Конечно. Потому что это, во-первых, гордость, во-вторых, просто хороший пример.

— Что вы чувствуете, выступая под флагом ОКР, а не России?

— Мы не отвечаем на этот вопрос.

Российская команда, за которую выступали Лилия Ахаимова, Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, на Играх в Токио набрала 169,528 балла. Вчера, 26 июля, мужская команда по спортивной гимнастике также выиграла золотые медали в многоборье.