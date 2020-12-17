Пустят ли Россию на Олимпиаду? Чего ждать от решения CAS

17 декабря Спортивный арбитражный суд огласит решение по делу о санкциях против российского спорта

Спортивный арбитражный суд (CAS) проанонсировал публикацию решения по делу о дисквалификации Российского антидопингового агентства. Процесс проходил в Лозанне (Швейцария) со 2 по 5 ноября 2020 года и был одним из крупнейших в истории. Помимо Всемирного антидопингового агентства в роли истца и РУСАДА в качестве ответчика, в них принимало участие огромное количество лиц. Третьими сторонами заявились и Олимпийский, и Паралимпийский комитеты России, и МОК, и Международная федерация хоккея, и еще масса наших олимпийских чемпионов из летних видов спорта. Все их интересовал вопрос, будет ли наша команда под собственным флагом на ближайших Олимпийских играх и чемпионатах мира в течение четырехлетия. А также сможет ли Россия проводить международные соревнования в тот же период. И вот полтора месяца спустя мы узнаем судьбоносный вердикт.

В чем суть дела

Российская сторона обвиняется в фальсификации электронной базы Московской антидопинговой лаборатории, которая содержит информацию о тестировании наших спортсменов с 2013 по 2015 год. База передана в распоряжение экспертов ВАДА в январе 2020-го в рамках соглашения о восстановлении РУСАДА (которое было дисквалифицировано более четырех лет назад). По мнению Всемирного агентства, ради спасения некоторых атлетов в базу перед передачей задним числом были внесены нелегальные исправления. Из-за этих якобы имевших место манипуляций ВАДА предлагает снова забанить РУСАДА, на четыре года лишив наши сборные доступа на крупные международные соревнования, и на тот же срок запретить проведение на территории России больших стартов.

РУСАДА было предложено либо принять санкции, либо предстать перед судом. Учредители организации выбрали второй вариант, причем бывший генеральный директор российского агентства Юрий Ганус высказал «особую позицию», не согласившись с учредителями. В августе Ганус был уволен со своего поста в связи с финансово-хозяйственными нарушениями. Временно исполняющим обязанности генерального директора сейчас является юрист РУСАДА Михаил Буханов. Слушания в CAS должны были пройти весной, но были отложены из-за пандемии и переноса токийской Олимпиады. Игры-2021 — ключевой пункт в этом процессе, ведь вокруг них будут разворачиваться главные споры в случае принятия санкций.

Как прошли слушания

И.о. главы РУСАДА Михаил Буханов в интервью «СЭ» оценил процесс как «образцово-показательный процесс со стороны наших адвокатов». «Позиция РУСАДА, на мой взгляд, была очень сильной. На протяжении четырех дней нам удалось представить все свои аргументы, правовые и логические выкладки. Как юрист я испытываю профессиональное удовлетворение и даже восхищение от того, что мы сделали», — отметил Буханов. При этом никто из участников слушаний их конкретное содержание не разглашал — это было запрещено правилами.

Однако известно, что российская сторона с обвинениями в фальсификации базы была не согласна. Кроме того, мы считаем, что запрет на флаг для признанного национального олимпийского комитета — это нарушение Хартии МОК. Слушания были закрытыми для посторонних лиц. ВАДА предлагало сделать трансляции заседаний открытыми, но российская сторона заблокировала это предложение — ради того, чтобы судьи не подвергались внешнему давлению.

Сначала будет опубликована резолютивная часть с краткими итогами рассмотрения дела. Если одна из сторон захочет подать апелляцию, ей придется ждать публикации мотивировочной части, которую мы в лучшем случае увидим в конце зимы. А в том, что при любом исходе будут недовольные, сомневаться не приходится. Апелляции или вытекающие из этого решения новые суды наверняка будут идти до самого начала Игр в Токио.

А судьи кто?

Решение выносила панель из трех судей: председателя Марка Уильямса (Австралия), а также Луиджи Фумагалли (Италия) и Хамида Гарави (Франция).

Уильямс уже выступал в арбитрах в процессах, связанных с российскими спортсменами. В частности, он был в панели отклонившей апелляцию легкоатлетки Анны Чичеровой на ее дисквалификацию. А во время Олимпиады в Пхенчхане он вынес решение о виновности керлингиста Александра Крушельницкого.

Фумагалли с 2004 года принимал участие в огромном количестве заседаний CAS. Например, он был среди арбитров, которые восемь лет назад оправдали по допинговому делу нашего велогонщика Александра Колобнева. Эту кандидатуру предложило ВАДА.

Гарави входил в состав панели арбитров CAS, которая в 2018-м вынесла оправдательный приговор в отношении группы наших спортсменов во главе с лыжником Александром Легковым. Этого арбитра выбрали представители РУСАДА.

Сами слушания, скорее всего, сведутся к диалогу швейцарских адвокатов. Интересы ОКР будет представлять Клод Рамони из компании Libra Law. ПКР — фирма Bonnard Lawson. ВАДА будут представлять юристы Kellerhals Carrard. От лица РУСАДА планирует говорить компания Schellenberg Wittmer, которая уже успешно защищала наших олимпийцев во время процесса 2017-2018 годов. Считается, что западные юристы лучше ориентируются в процедурных нюансах и им проще взаимодействовать с арбитрами.

Информационный фон

Накануне суда Михаил Буханов дал интервью британскому таблоиду Daily Mail. Тому самому, где появлялись самые громкие разоблачения от супругов Степановых, Родченкова и прочих «друзей» России. Также представитель российского агентства пообщался с изданиями «The Telegraph», «The Times» и порталом «Inside the Games». И.о. гендира РУСАДА выступил чрезвычайно смело и даже, можно сказать, нагло. Заголовок интервью отражает главную мысль: «Почему российских спортсменов изображают обманщиками, в то время как сэр Мо Фара, сэр Брэдли Уиггинс и Крис Фрум остаются героями нации?» Напомним, что Мо Фара и Уиггинс никогда не сдавали положительных проб. Против них есть только косвенные свидетельства.

При этом незадолго до рассмотрения «русского дела» Антидопинговая панель CAS лишила двух олимпийских титулов биатлониста Евгения Устюгова, а еще раньше признала виновной в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 биатлонистку Ольгу Зайцеву. Кроме того, ВАДА, не дожидаясь решения суда, требует от международных федераций наказаний спортсменов на основании данных базы Московской лаборатории, причем того из ее вариантов, который был украден у нас с использование хакерских методов. У тех, кто не вникает в нюансы, все это создавало ощущение, что отношение к допингу в России не меняется, несмотря на пять лет скандалов.

Есть ли шанс на наше полное оправдание?

Надежда, разумеется, есть — иначе России не было никакого смысла тратить на суд столько усилий, денег и времени. Но здесь надо учитывать, что на Западе многие считают, что ВАДА, наоборот, поступило по отношению к России слишком мягко, снова оставив нашим спортсменам теоретическую возможность выступления под нейтральным флагом вместо полной дисквалификации. Комиссия спортсменов ВАДА даже собиралась подать в CAS собственный иск с требованием ужесточить наказание. Полное оправдание РУСАДА поставит арбитров под мощный огонь критики — как это уже было в 2018 году после частичного оправдания наших олимпийцев по иску против МОК.

Поэтому наиболее реальным представляется какое-то компромиссное решение — например, сохранение санкций, но разрешение россиянам выступать в Токио-2021 и Пекине-2022 под собственным флагом. Или ратификация нейтрального флага, но разрешение на проведение в России больших соревнований, контракты на которые уже подписаны. В любом случае, как сказал в интервью «СЭ» министр спорта Олег Матыцин, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Правда, есть мнение, что даже приговор в CAS — это не финал российской допинговой саги. Но в любом случае нас ждет ключевое решение, которое окажет существенное влияние на отношения России с международными спортивными структурами на долгие годы вперед.