Кому выгодны реформы ВАДА? И при чем здесь суд о санкциях против России?

Контроль над Всемирным антидопинговым агентством — ключ к власти над всем олимпийским сообществом.

Не успели закончиться слушания в Спортивном арбитражном суде по делу о санкциях против России, как 14 самых активных национальных антидопинговых агентств выступили с коллективным заявлением о необходимости реформирования ВАДА. Перемен требуют США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, Германия... ну и Латвия, конечно же, куда без нее. Чего же добиваются эти бескорыстные борцы за «чистый спорт», которым нипочем ни коронавирусный кризис, ни возможный коллапс мирового спорта в связи с принятием в США закона Родченкова?

Формально требования сторонников реформ вроде бы не содержат ничего сенсационного — призыв к большей независимости, прозрачности и подотчетности ВАДА, а также большему влиянию на деятельность агентства со стороны действующих спортсменов. Однако это тот случай, когда важно читать между строк.

Короткий разговор

О необходимости изменений в ВАДА говорят все и давно, но не всегда имеют в виду одно и то же. За 20 лет своего существования агентство из камерной научной организации превратилась в такого политического монстра, что его начали бояться даже создатели. Те, кто глубоко понимают суть вопроса, говорят о работе этой структуры предельно жестко и понятно. Мнение, что при помощи ВАДА горстка случайных людей — юристов, менеджеров и просто проходимцев, — получила возможность влиять на развитие всего мирового спорта — одно из самых мягких.

В кулуарах спортивного движения такие мысли высказываются постоянно, но исключительно неофициально. Избирательные допинговые расследования и санкции — слишком мощный инструмент, заставляющий людей молчать. Тем не менее, желающих вернуть ВАДА если не в 1990-е, то хотя бы в какие-то рамки закона и здравого смысла, очень много. И это совсем не обязательно убежденные противники «чистого спорта». Скорее, наоборот.

Но вернемся к тем, кто сражается с допинговым злом не на деле, а на словах — представителям кристально чистых, разумеется в плане использования запрещенных препаратов, стран. Вряд ли их стойкое желание реформировать ВАДА основано на необходимости распространить сферу влияния Всемирного агентства на североамериканские профессиональные лиги и студенческий спорт, под крышей которого находятся десятки тысяч атлетов и откуда на все Олимпийские игры приезжает масса будущих победителей и призеров.

Как известно, ВАДА сегодня не имеет на Североамериканские лиги никакого влияния. Как не распространяется на них и новый закон Родченкова, предполагающий уголовное преследование за допинг в судах США в том числе иностранных граждан. Вроде бы устранить одно из самых вопиющих несоответствий в антидопинговой системе надо первым делом. И ВАДА даже попробовало поднять эту тему, но получило мгновенный отлуп от Соединенных Штатов. Будете соваться — перекроем финансирование. Разговор с главным донором Всемирного агентства короткий, а потому очень внятный.

В чем состоят права «чистых спортсменов»?

Есть большие сомнения и в том, что мощный голос спортсменов, к которому ВАДА настойчиво призывают прислушиваться реформаторы, учитывает мнение атлетов из России. Тех самых, которых много лет обрекают на дополнительное тестирование только из-за национальной принадлежности, которых без объяснения причин не пускают на соревнования и которых лишают возможности выступать под собственным флагом. Очевидно, что 14 национальных антидопинговых агентств, рассуждая о правах «чистых спортсменов», в последнюю очередь думают о тысячах россиян, безвинно пострадавших во время разбирательств вокруг нашей страны.

Так к чему же готовятся самые прогрессивные антидопинговые игроки и почему они возвысили свой голос именно сейчас — после того, как в CAS прошли слушания дела между ВАДА и РУСАДА? Это однозначно не совпадение. На Западе в этом смысле всегда все четко рассчитано. Вбросы и заявления готовятся заранее и появляются ровно тогда, когда это требуется для решения нужной задачи. Пиар работает как швейцарские часы — можно время сверять. И тенденции, конечно же.

Скоро панель арбитров озвучит миру решение и его обоснование по самому громкому и самому представительному антидопинговому процессу в истории. Если смотреть на вещи глобально, то разборки вокруг Московской лаборатории и все его последствия для России — это на данном этапе лишь инструмент. По сути, речь сейчас о том, кто теперь будет управлять всем международным олимпийским спортом со всем его влиянием и миллиардами долларового оборота.

Станет ли явью кошмар?

МОК в свое время был создан таким образом, чтобы сохранять максимальную устойчивость, опираясь на разные центры силы — англосаксы, Китай, Россия, Западная Европа. Во главе угла всегда был баланс сил. Но в последнее время тектонические плиты спортивного устройства пришли в движение. А при молчаливом согласии и бездействии остального сообщества баланс и равновесие мигом нарушились.

Запад во многом создал современный спорт, но с появлением в его орбите других сильных игроков это явление стало глобальным. Сейчас же у Запада появилась уникальная возможность окончательно выбить бразды управления олимпийским движением из рук «пришлых». Эту возможность было решено воплощать через самое тонкое место, где порвать прежние связи и устои проще всего, — через допинг, то есть через ВАДА. Таким способом можно одновременно решить две крутые задачи — убрать с конкурентного поля Россию и лишить неподатливый МОК роли глобального лидера.

Выиграет ВАДА суд у РУСАДА — и за агентством будет окончательно закреплена роль организации, регулирующей все процессы в мировом спорте. Потому что жить дальше все будут исключительно по Кодексу ВАДА, а не по Хартии МОК. Кто может, а кто не может ехать на Олимпийские игры, будут решать во Всемирном агентстве. Там же станут выдавать странам разрешение проводить у себя соревнования. ВАДА продолжит по своему усмотрению и без оглядки на МОК составлять запрещенные списки препаратов и придумывать правила для терапевтических исключений. Остальной же мир, формально являясь подписантами Всемирного антидопингового кодекса, будет обязан брать под козырек. И это совсем не кошмарный сон — в случае вердикта CAS о наказании России он моментально станет явью. И в этом ничуть не сомневаются те страны, от лица которых и подписано то самое «обращение 14 антидопинговых агентств».

ВАДА собирается рулить мировым спортом — для решения этой задачи уже привлечены большие деньги. А же кто будет рулить самим ВАДА? Посмотрите список агентств, призывающих к реформам, и сделайте простой вывод. Реформы в интересах этой группы лоббистов уже явно назрели. А то выходит очень странно: уже пять лет как ВАДА не может изолировать «чистый спорт» от «грязной» России, не может обуздать бюрократов из МОК и даже позволяет себе высказывать недовольство неподконтрольными лигами в Северной Америке. Правда, ни одна из десятков громких допинговых историй в США, Великобритании или Австралии не расследуется должным образом, ну еще только этого не хватало.

Так что заявление 14 агентств — вполне себе программное. Вопрос только в том, нравится ли такая программа еще двум сотням государств — членам ВАДА и МОК.