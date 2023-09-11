Валуев: «Игнорировать Олимпиаду нельзя. И так уже хуже некуда»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который считает, что российским спортсменам надо принимать участие в Олимпиаде-2024 в Париже в статусе индивидуальных атлетов.

«Игнорировать Олимпиаду нельзя. Если спортсмены согласятся, можно выйти на «арену», но не выступать. Тем самым выразить несогласие со всей гадостью МОК и при этом не бойкотировать Олимпийские игры. Это на случай, если в последний момент они вновь еще чего-то напридумывают. Вообще и так уже хуже некуда», — сказал Валуев «СЭ».

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Олимпийский комитет России не получил приглашения на Олимпиаду в Париже в установленную дату — 26 июля 2023 года. Также МОК все еще не дал точного ответа о том, смогут ли российские спортсмены выступить на Играх во Франции.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.