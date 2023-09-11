В Госдуме допустили, что российские спортсмены не захотят ехать на ОИ-2024 в нейтральном статусе

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который считает, что российским спортсменам надо принимать участие в Олимпиаде-2024 в Париже в статусе индивидуальных атлетов.

«Спортсменов, которые поедут на Олимпиаду, будет немного. Каждая федерация примет решение сама. Мне было бы некомфортно, если бы я поехала на Олимпиаду, а другие спортсмены из моей команды — нет. От нашего решения ничего не зависит. Спортсмены и так туда поедут. Как мы можем запретить нашим спортсменам участвовать на Олимпиаде, если МОК им разрешит участвовать в индивидуальном порядке? На Олимпиаду каждый спортсмен может поехать в индивидуальном порядке. В ряде видов спорта мы не едем, а в каких-то у нас сохраняется возможность принять участие.

Может, все спортсмены скажут, что они не готовы ехать. Кроме теннисистов, потому что они полноценно отбираются. Думаю, многие россияне скажут, что они не хотели бы, чтобы наши спортсмены поехали на Олимпиаду в нейтральном статусе, в той ситуации, которая сейчас в стране», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать до международных соревнований тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Олимпийский комитет России не получил приглашения на Олимпиаду в Париже в установленную дату — 26 июля 2023 года. Также МОК все еще не дал точного ответа о том, смогут ли российские спортсмены выступить на Играх во Франции.