Матыцин допустил участие россиян на Олимпиаде, но без подписания деклараций

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о необходимости диалога с МОК по вопросу участия российских атлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже с соблюдением минимальных требований.

«Большая часть спортсменов сборной России уже не сможет принять участие в соответствии с тем регламентом, который определили МОК и федерации. Это неправильно, это дискриминация и политизация, это всем понятно. Наша задача сейчас находиться в диалоге с МОК и федерациями насчет тех спортсменов, кто пока имеет возможность поехать на Олимпиаду, и обеспечить их участие. Но с соблюдением хотя бы минимальных требований и без перехода красной черты — подписания деклараций, осуждения политики президента и правительства», — приводит слова Матыцина РИА «Новости».

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Олимпийский комитет России не получил приглашения на Олимпиаду в Париже в установленную дату — 26 июля 2023 года. Также МОК все еще не дал точного ответа о том, смогут ли российские спортсмены выступить на Играх во Франции.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.