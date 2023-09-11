Песков заявил, что россиянам надо ехать на Олимпиаду в статусе индивидуальных атлетов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что российским спортсменам надо принимать участие в Олимпиаде-2024 в Париже в статусе индивидуальных атлетов.

«Нам, безусловно, нужно поддерживать уровень наших спортсменов, и делать это без международных соревнований невозможно. Мы знаем, что все-таки будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в этих Играх. Я убежден, что надо принимать участие таким образом», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что спортивные власти активно работают над поиском альтернативных форматов проведения международных соревнований и подчеркнул важность сохранения высокого уровня спорта в стране.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать до международных соревнований тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Олимпийский комитет России не получил приглашения на Олимпиаду в Париже в установленную дату — 26 июля 2023 года. Также МОК все еще не дал точного ответа о том, смогут ли российские спортсмены выступить на Играх во Франции.