Путин считает, что Олимпийские игры без россиян многое теряют

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин считает, что крупные международные спортивные соревнования многое теряют от отсутствия россиян, информирует ТАСС.

В четверг Путин во время общения со спортсменами в готовящемся к открытию Дворце самбо в Краснодаре согласился с одной из участниц беседы, которая заметила, что «без участия России на Олимпийских играх это не Олимпийские игры, чемпионат мира, чемпионат Европы — это местечковые соревнования», поскольку российские атлеты — «лучшие в мире».

8 декабря 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду российских и белорусских спортсменов в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда жестких критериев.

14 декабря 2023-го на прямой линии Путин поручил Минспорта РФ и Олимпийскому комитету России проанализировать условия допуска спортсменов РФ на Олимпийские игры и принять взвешенное решение по их участию.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.