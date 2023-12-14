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Владимир Путин: «Надо дать спортсменам возможность выступить на Олимпиаде»

Владимир Путин раскритиковал МОК и призвал проанализировать условия для участия наших спортсменов в ОИ
Отдел спорта «СЭ»
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Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин.
Фото kremlin.ru
Президент России раскритиковал МОК и призвал проанализировать условия для участия наших спортсменов в Играх-2024.

Во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин сделал ряд важных заявлений о спорте. Они стали продолжением и развитием тех тезисов, которые были озвучены главой нашего государства 19 октября на международном форуме «Россия — спортивная держава». Сейчас основная часть высказываний в рамках «Итогов года» касалась отношений России с МОК и Олимпиады-2024 в Париже. «СЭ» собрал ключевые цитаты.

О политизации олимпийского движения

— Все, что международные чиновники делают в отношении российского спорта, — полное противоречие и извращение идеи Пьера де Кубертена «О, спорт, ты — мир». Олимпийское движение для того и создавалось, чтобы объединять людей, а не разъединять.

Современные международные чиновники, они слишком увлеклись бизнес-стороной спортивных движений. Они попали в огромную зависимость от спонсоров, спонсоры обращают внимание на стоимость минуты рекламного времени на телевидении и так далее. Там и внутренних проблем достаточно. Если они будут действовать и дальше таким же образом, они похоронят олимпийское движение. Сама идея олимпизма, она страдает сегодня.

Президент&nbsp;РФ Владимир Путин на&nbsp;пленарном заседании&nbsp;XI международного спортивного форума &laquo;Россия&nbsp;&mdash; спортивная держава&raquo; в&nbsp;Перми. «Грубая расистская, этническая дискриминация». Владимир Путин — о действиях МОК

Об участии россиян в Олимпиаде-2024

— Я всегда говорил, что спортсмены годами тренируются, и надо дать им возможность выступить на крупнейших стартах, в том числе на Олимпийских играх. Все знают, что это наш флаг, все знают, что это наш спортсмен, это очевидная вещь. Поэтому я и поддерживал то, чтобы наши спортсмены ехали на такие соревнования, но надо сейчас внимательно проанализировать, какие условия выдвигает Международный олимпийский комитет.

Если искусственные условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, отсечь спортсменов, которые претендуют на золотые, серебряные и бронзовые медали, обесточить сборную... Допустим, спортсмены из ЦСКА, может быть, не смогут поехать, из «Динамо», поскольку они якобы связаны с Вооруженными силами, хотя сегодняшний ЦСКА вообще никак не связан с Вооруженными силами, это частная организация.

Придумать можно все что угодно. Если цель [ограничений] - показать, что российский спорт не развивается, а загибается, то надо, чтобы Минспорт и Олимпийский комитет России проанализировали и приняли взвешенное решение.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным»
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным».
Фото kremlin.ru

О предложениях отстранить от Игр в Париже сборную Израиля

— Спорт вне политики, он призван объединять людей. У нас принято не считать деньги в чужом кармане, так же и здесь: некорректно показывать на других. Спортсмены здесь при чем? Пускай едут, соревнуются без всяких ограничений. То же самое должно быть сделано и в отношении России. Но этого не происходит, они под влиянием политических элит Запада принимают выгодные для них решения, невыгодные для мирового спорта.

Флаг Олимпийского комитета России. Россия на Олимпиаде! Это (промежуточная) победа, хоть и в нейтральном статусе

О поддержке регионального спорта

— Вообще, нужно развивать спорт, развивать все наши программы: кстати говоря, действительно, в прошлые годы 1,5 миллиарда, даже больше — по-моему, 1,7 миллиарда выделяли из федерального бюджета на развитие регионального и муниципального спорта. В этом году нет даже 700 миллионов (рублей) в этом бюджете. Нам надо обязательно к этому вернуться, и это должно быть в будущей президентской программе, мы это сделаем.

По материалам ТАСС и РИА «Новости»

Олимпиада
Владимир Путин
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