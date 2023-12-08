Россия на Олимпиаде! Это (промежуточная) победа, хоть и в нейтральном статусе

МОК принял решение в пользу российских спортсменов и здравого смысла.

Российские спортсмены будут на Олимпиаде. При всех оговорках и трудности осуществления этого решения сложно переоценить важность этого дня. МОК, судя по всему, специально хотел ее занизить и сбить порыв критики с Запада, опубликовав решение в пятницу во второй половине дня. Но впервые с февраля 2022 года есть четкое и недвусмысленное послание большой (самой большой) международной спортивной организации: Россия не выключена из мирового спорта и дискриминации быть не должно.

Что говорится в заявлении?

О допуске россиян и белорусов МОК сообщил на официальном сайте — правда, в заголовке нет упоминания стран, а говорится об индивидуальных нейтральных атлетах (AIN). Поэтому нынешние условия совершенно не сравнимы с теми, что были в Токио и Пекине.

Во всем тексте сквозит желание сбавить потенциальное недовольство оппонентов — так, уже во вступлении говорится: «Индивидуальные нейтральные спортсмены будут приглашены МОК и их соответствующими международными федерациями. Только очень ограниченное число спортсменов сможет пройти квалификацию через существующие квалификационные системы федераций. Среди 4600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию в Париж-2024, только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российским паспортом и трое с белорусским паспортом). Для сравнения, на сегодняшний день в Париж-2024 квалифицировались более 60 украинских спортсменов. Ожидается, что украинская делегация будет примерно такой же численности, как и на Олимпийских играх в Токио-2020». Странно так прямолинейно сравнивать Россию и Украину, но окей.

Фото Global Look Press

К конкретике — МОК выдвигает несколько условий. Звучат они так:

1) Прошедшие квалификацию спортсмены с российским или белорусским паспортом будут заявлены и будут соревноваться как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN).

2) Команды спортсменов с российским или белорусским паспортом допускаться не будут.

3) Спортсмены, которые активно поддерживают специальную военную операцию на Украине (формулировка изменена по требованиям законодательства РФ. — Прим. «СЭ»), не будут допущены к участию в соревнованиях. Помощники и другой персонал, активно ее поддерживающие, не будут допущены.

4) Спортсмены, заключившие контракт с российскими или белорусскими военными организациями или органами национальной безопасности, не будут допущены к участию в соревнованиях. Помощники и персонал, заключившие контракт с российскими или белорусскими военными организациями или органами национальной безопасности, не будут допущены.

5) Любой индивидуальный нейтральный спортсмен, как и все другие участвующие спортсмены, должен будет соответствовать всем антидопинговым требованиям, применяемым к ним в преддверии и во время Олимпийских игр в Париже 2024 года, и особенно тем, которые изложены в антидопинговых правилах международных федераций.

6) Санкции против ответственных за специальную военную операцию на Украине (формулировка изменена по требованиям законодательства РФ. — Прим. «СЭ»), российского и белорусского правительств, остаются в силе на время Олимпийских игр в Париже 2024 года. Это означает, в частности, что:

Флаг, гимн, цвета или какие-либо другие символы России или Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх в Париже 2024 года ни в одном официальном месте или на каком-либо официальном мероприятии.

Российское или белорусское правительство или государственные чиновники не будут приглашены или аккредитованы на Олимпийские игры в Париже 2024 года.

Отдельно оговаривается, что МОК будет добиваться независимой оценки приемлемости каждого прошедшего квалификацию спортсмена, предложенного международной федерацией, и их «вспомогательного персонала» (вероятно, имеются в виду тренеры, врачи и сервисеры).

Фото Global Look Press

Что это значит?

Таким образом, МОК хоть и принял недвусмысленное решение, но обусловил его кучей формальностей, которые снова зависят только от международных федераций. Значит, допуск россиян будет зависеть от лояльности международных федераций в каждом отдельно взятом виде спорта.

Прежде всего имеют шансы те спортсмены в видах спорта, которые допускали россиян до международных стартов, — например, до чемпионатов мира. Причем речь идет именно о федерациях — например, в велоспорте допуск был, но воспротивилась страна-хозяйка, Великобритания, а UCI не стал с ней жестко спорить. В случае с Парижем препон со стороны французского государства быть не должно — правда, отбор во многих видах спорта к Олимпиаде на завершающей стадии. И почему-то идею с Азиатскими играми, против которой никто в Азии не выступал, заблокировал тоже МОК.

Шансы, очевидно, есть у теннисистов — скорее всего, там вообще проблем не возникнет. Правда, формально теннисистам нужен хотя бы один матч в Кубке Дэвиса или Кубке Билли Джин Кинг. Но учитывая, что Россия от него отстранена, вряд ли федерация будет придираться (хотя теоретически может). Точно так же предстоит волевым решением определить, пара в теннисе — команда или нет. Слово team («команда») в документах применяется, но все же парный теннис — это не футбол и не гандбол.

В этом году россияне съездили на чемпионаты мира по тхэквондо, дзюдо и борьбе и даже взяли несколько десятков медалей — значит, федерации настроены спокойно. Четыре из восьми прошедших квалификацию наших спортсменов, упомянутых в релизе МОК, — борцы.

Есть шанс все же и у велогонщиков — Александр Власов входил в топ-5 «Тур де Франс», и если у федерации, возглавляемой французом, хватит политической воли показать открытость своего вида спорта, то парочка россиян в огромных стартовых списках не приведет к инфаркту наших оппонентов. У ряда российских велогонщиков уже есть нейтральный статус, выданный федерацией. Есть он и у фехтовальщиков, но там все лидеры сборной представляют ЦСКА и «Динамо», и шансов поехать на ОИ будущим летом у них нет.

Допускали наших, правда, с оговорками в скейтбординге, плавании (в феврале предстоит чемпионат мира в Дохе), настольном теннисе.

Дальше все будет зависеть от МОК. Наверняка этим решением он заодно запустил пробный шар — замерить резонанс в западных СМИ и в зависимости от него решить, сколько россиян допустить: 20, 50 или 100 (но точно не больше, чем украинцев, это мы поняли). Так что теперь наша задача — склонить это мнение в нашу пользу.

Ну и, конечно, ехать на Олимпиаду.