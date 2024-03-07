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7 марта, 14:44

Родионенко заявила, что никто из российских гимнастов на поедет на Олимпиаду в нейтральном статусе

Виктория Кравченко
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала ситуацию с допуском российским спортсменов к Олимпиаде-2024.

«Никто из наших гимнастов на поедет на эту Олимпиаду в нейтральном статусе. Это исключено! Осталось два этапа кубка мира, на которых мы могли бы отобраться в Париж, но нас туда не пустили. Нас поставили на колени, зачем нам ехать на эти Олимпийские игры?!» — цитирует Родионенко Sport24.

Россияне лишились возможности квалифицироваться на Игры в Париже, так как пропускают предпоследний этап Кубка мира в Баку.

Источник: https://sport24.ru/gymnastics/news-627284-rodionenko-nas-postavili-na-koleni-zachem-nam-yekhat-na-eti-olimpiyskiye-igry
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