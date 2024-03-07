Тарасова назвала хамством заявление Баха: «Кто ему позволил так говорить о российском правительстве?»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова главы МОК Томаса Баха, который считает, что российские власти нарушили Олимпийскую хартию.

«Ему не надо нас упрекать ни в чем. Так ни с кем не разбирались, как с нами разбираются все время. Российское правительство не его правительство! Мы уважительно относимся к тем людям, которых избирает та или иная страна. Что это за хамство он себе позволяет? Кто ему позволил так говорить о российском правительстве? Как глава МОК, он должен знать, что российские спортсмены всегда выигрывали, выигрывают и будут выигрывать Олимпийские игры, потому что наше правительство предоставляет нам условия для развития таланта», — сказал Тарасова корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил представителей России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.